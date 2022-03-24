Во Владимире 20-летнего местного жителя обвиняют в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении сотрудника полиции. По версии следствия, в вечернее время 17 марта 2022 года сотрудник

Во Владимире 20-летнего местного жителя обвиняют в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении сотрудника полиции. По версии следствия, в вечернее время 17 марта 2022 года сотрудник полиции, находясь в торговом помещении супермаркета, пресек противоправные действия обвиняемого. Молодой человек не согласился с действиями представителя власти и нанес ему не менее двух ударов по лицу, сломав