В 02:16 24 марта 2022 года во Владимире на улице Н. Дуброва у дома №47 горел легковой...

В 02:16 24 марта 2022 года во Владимире на улице Н. Дуброва у дома №47 горел легковой автомобиль.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 3 кв. м, также на пожаре пострадал рядом стоящий автомобиль оплавилась фара. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 7 человек личного состава МЧС России. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/