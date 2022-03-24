В 05:57 24 марта 2022 года во Владимире на улице Сурикова горел многоквартирный жилой дом №16А. На...

В 05:57 24 марта 2022 года во Владимире на улице Сурикова горел многоквартирный жилой дом №16А.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из окна 3-го этажа.Пожарные не дали огню распространиться по всей квартире и оперативно ликвидировали горение на площади 0,5 кв. м. Сгорело имущество в квартире. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 21 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/