Во Владимире открылась 24-я межрегиональная выставка «Стройпрогресс». Репортаж Александра...

Во Владимире открылась 24-я межрегиональная выставка «Стройпрогресс». Репортаж Александра Сыпченко.24-я межрегиональная выставка «Стройпрогресс», которую традиционно организует Торгово-промышленная палата Владимирской области, в этом году предлагает современные технологии в области проектирования и строительства, стройматериалы, а также новейшее оборудование и инструменты. Участвуют более 50 компаний из 6 регионов страны. Торговый дом "Элторг" представляет широкую линейку ручного и расходного инструмента, как зарубежного так и российского производства. Стальные, обдирочно-шлифовальные альфадиски, отдельный стенд посвящен малярному инструменту завода "АКОР" г. Новосибирск.Ирина Горковенко, руководитель регионального направления компании "АКОР":- Разработаны линейки таким образом под российского потребителя то есть все с описанием как использовать инструмент с какими работами, лакокрасочными материалами.Каждый цвет означает определенный лакокрасочный материал. Если синий - это лак, то желтый означает "эмаль". Деревообработка- зеленый. В рамках выставки пройдёт ряд встреч, направленных на развитие сотрудничества и кооперационных связей между предприятиями строительной отрасли.Иван Аксенов, президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:- Мы собираем предложения, запросы от различных отраслей экономики региона для того чтобы выходить с предложениями в правительство в региональную администрацию по мерам поддержке, поэтому полагаю сейчас важны контакты, контакты и еще раз контакты.По инициативе Торгово-промышленной палаты на выставке прошел первый этап межрегионального марафона «ОтВажный бизнес», который включает биржу контактов среди лидирующих строительных компаний Ярославской , Рязанской, Орловской, Липецкой, Калужской и Владимирской областей . Деловые переговоры позволят найти новые варианты сотрудничества, а также заключить взаимовыгодные контракты. Ряд инициатив, которые готовит областная администрация должны существенно помочь строительной отрасли.Герман Елянюшкин, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Первое- минимизировать штрафные санкции в случае задержки исполнения контрактов, второе это авансировать исполнителей контрактов до 70 процентов, третье - заключать контракт с единым поставщиком.Круглый стол с участием экспертов в сфере строительства - часть деловой программы "Стройпрогресса-2022". Чиновники и предприниматели обсудили важнейшие проблемы рынка. Они заявляют, что на сегодняшний день честный и открытый диалог - залог устойчивого развития строительного бизнеса.Александр Сыпченко, Егор Герасимов."Вести-Владимир"