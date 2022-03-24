Подрядчики приступят к работам 1 апреля.

Во Владимире все готово к капитальному ремонту дорог. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.По основным объектам уже заключены госконтракты. Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» планируется начать с 1 апреля. Всего в 26 участков дорог.Управление ЖКХ уже проинформировало все инженерные службы о местах и сроках ремонта. Контроль за качеством проводимых работ будет вести не только заказчик, но и депутаты, эксперты, общественники и жители города.«Такой подход дает результаты. Так, на сегодняшний день не выявлено дефектов на автомагистралях, заасфальтированных в прошлом году. На 2022 год запланирована масштабная проверка состояния всех участков улично-дорожной сети. Результаты обследования будут занесены в госсистему «Эталон», - добавили в горадминистрации.