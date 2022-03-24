На постоянном контроле прокуратуры города Владимира находятся вопросы исполнения законодательства...

На постоянном контроле прокуратуры города Владимира находятся вопросы исполнения законодательства об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан из их числа, жилыми помещениями.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в ходе ранее проведенных проверок оказалось, что ряд граждан указанной категории, в установленном порядке не обеспечен жильем, чем нарушено их право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством.В этой связи прокуратурой в суд направлены исковые заявления об обязании администрации Владимира предоставить данным лицам благоустроенные жилые помещения по договорам найма специализированного жилищного фонда.Иски судом удовлетворены.Во исполнение решений суда проведены торги, по результатам которых приобретено 4 квартиры. После оформления документов они будут предоставлены детям-сиротам по договорам специализированного найма.Фактическое предоставление жилых помещений и их соответствие установленным требованиям находится на контроле надзорного органа.Фото: https://pixabay.com/ru/