Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Владимира. Он...

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Владимира. Он обвиняется в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Владимирской области, в вечернее время 17 марта 2022 года сотрудник полиции, находясь в торговом помещении супермаркета, пресек противоправные действия обвиняемого. Законные требования нарушителю не понравились, и он нанес не менее двух ударов по лицу представителя власти, сломав ему нос. Отношение к предъявленному обвинению молодой человек высказать не пожелал, от дачи показаний отказался. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://stock.adobe.com/ru/