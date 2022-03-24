Сигнал поступил в 5:57.

Сегодня утром, в 5:57, диспетчерам пожарной охраны поступило сообщение о возгорании квартиры в многоэтажном доме №16 на улице Сурикова. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Владимирской области.На место возгорания тут же выехали шесть пожарных машин и 21 сотрудник. На момент прибытия уже наблюдался дым из третьего этажа. Пожарные пробрались внутрь и быстро ликвидировали очаг возгорания.Общая площадь пожара – 0,5 квадратных метров, сгорели лишь вещи, находившиеся в комнате. При пожаре никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания.