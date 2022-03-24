Об этом сообщает областная научная библиотека. Лекции прочтут сотрудники Центробанка России, а вы...

Об этом сообщает областная научная библиотека.Лекции прочтут сотрудники Центробанка России, а вы сможете узнать, как правильно сберегать средства, оплачивать услуги через интернет, чтобы мошенники не смогли вас обмануть, как избежать участия в финансовых пирамидах. Случаи мошенничества на территории Владимирской области участились. В том числе в киберпространстве. Избежать их помогут новые знания.