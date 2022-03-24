213 учащихся Владимирской области подали заявления на участие в досрочном периоде проведения...

213 учащихся Владимирской области подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Сдать ЕГЭ в досрочный период могут как выпускники прошлых лет, так и выпускники текущего года, которые по уважительным причинам, подтверждённым документально, не могут принять участие в экзаменах в основные сроки. В предыдущие два года досрочный период ЕГЭ не проводился из-за эпидемиологической обстановки.21 марта прошли экзамены по химии, географии и литературе, 24 марта – по русскому языку.Следующие экзамены состоятся:28 марта и 18 апреля − по профильной и базовой математике;31 марта, 1, 11 и 13 апреля − по английскому языку;31 марта и 13 апреля – по физике;31 марта и 11 апреля – по истории;4 апреля – по информатике и ИКТ (КЕГЭ);7 апреля – по биологии;7 и 13 апреля – по обществознанию;11 апреля – по литературе;15 апреля – по русскому языку.Самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ в досрочный период стали русский язык, его планируют сдать 50 участников. Далее идут обществознание – 38 участников и 32 − профильная математика. Напомним, что ЕГЭ по русскому языку и математике являются обязательными экзаменами для всех одиннадцатиклассников.Для организации ЕГЭ в досрочный период задействованы 3 пункта проведения экзаменов во Владимире на базе школы № 39, гимназии № 35 и лицея № 14.Фото: администрация Владимирской области