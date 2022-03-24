Заморозки начнутся уже ближайшей ночью.

Во Владимирскую область из-за Североатлантичекого циклона вернётся зимняя погода. Такие данные передаёт Центр «Фобос».Уже в ночь на 25 марта температура воздуха опустится до -5 градусов Цельсия. В пятницу ожидаются дожди и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра составит до 7 метров в секунду.Осадки продолжатся все выходные. К субботе ветер усилится до 18 метров в секунду. Столбик термометра днем не будет подниматься выше 0.27 марта прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Отрицательные температуры сохранятся.К среде синоптики и вовсе обещают похолодание до -9 градусов Цельсия.