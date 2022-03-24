По поручению главы региона Александра Авдеева во Владимирской области разработан и уже реализуется...

По поручению главы региона Александра Авдеева во Владимирской области разработан и уже реализуется комплекс мер поддержки предприятий молочной промышленности, который направлен на увеличение объёмов переработки молока - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Так, в текущем году производители молочной продукции могут рассчитывать на следующие меры государственной поддержки:− возмещение части затрат на обеспечение прироста объёма переработки молока (общий объём субсидий составит 39,7 млн рублей);− льготное кредитование на пополнение оборотных средств по ставке не более 5 процентов годовых за счёт средств федерального бюджета.− возмещение 80 процентов ключевой ставки ЦБ РФ по краткосрочным кредитам, привлекаемым на пополнение оборотных средств на закупку любого сырья (рассматривается возможность по включению в целевое использование таких кредитов закупки материалов по упаковке и фасовке);− возмещение части прямых понесённых затрат на модернизацию предприятий по переработке молока, в том числе на приобретение оборудования по маркировке продукции (объём субсидии − 100 млн рублей);− поставки льготного оборудования по лизингу через АО «Владагролизинг» и фонд «ВладимирЛизинг».Фото: freepik