Минкульт уже разместил тендер на сайте госзакупок.

Во Владимирской области отреставрируют четыре заброшенных храма. Минкульт уже разместил тендер на сайтеВласти намерены восстановить «Казанскую церковь» в Меленковском районе 1814 года постройки, «Покровскую церковь» в Собинском районе XIX века, «Никольскую церковь» 1797 года в Суздальском районе, а также «Петропавловскую церковь» 1898 года в Юрьев-Польском.Администрацией Владимирской области и РПЦ были подготовлены и направлены в Министерство культуры РФ все необходимые документы. Теперь будет разработана проектная документация и проведены работы, направленные на сохранение объектов культурного наследия.Аукцион продлится до 30 марта. Заявки принимаются до 28 марта.Подрядчик обязан сдать работы до марта 2023 года.Восстановление памятников архитектуры будет проводиться по федеральной программе, в рамках которой отремонтируют 56 зданий в 13 регионах. На эти цели выделят более 576 миллионов рублей.