За последние сутки во Владимирской области выявлено 164 случая заражения коронавирусом. Это на 47 меньше, чем накануне. Госпитализировано 54. Это на 3 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 164 случая заражения коронавирусом. Это на 47 меньше, чем накануне. Госпитализировано 54. Это на 3 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 146 299. В лидерах по приросту Владимир – 37 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 28. На третьем