По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 54 жителям Владимирской...

По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 54 жителям Владимирской области с диагнозом коронавирус.Также стало известно, что 1856 человек пошли на поправку. Всего переболевших на территории 33 региона - 122 031 человек.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 марта 2022 года лабораторно подтверждено 164 случая заболеваний коронавирусной инфекцией.Фото: https://pixabay.com/ru/