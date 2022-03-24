23 марта 2022 года Собинский городской суд вынес приговор несовершеннолетнему за совершение особо...

23 марта 2022 года Собинский городской суд вынес приговор несовершеннолетнему за совершение особо тяжкого преступления - сообщает пресс-служба судов Владимирской области.Следствием установлено, что в конце марта прошлого года обвиняемый распивал спиртные напитки с потерпевшим и еще двумя знакомыми. В ходе распития спиртного произошел конфликт, в результате которого подсудимый умышленно с силой нанес потерпевшему руками, ногами, а также табуретом, не менее 30 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям. Через несколько дней потерпевший скончался в реанимационном отделении ГБУЗ ВО «Собинская районная больница».В суде несовершеннолетний свою вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, однако не согласился с обвинением в части количества нанесенных им ударов и их локализацией.Юноша признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, с учетом смягчающих наказание обстоятельств: несовершеннолетия виновного, явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, а также иных обстоятельств, при отсутствии отягчающих обстоятельств, ему назначено наказание с применением ст. 88 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии.Фото: freepik