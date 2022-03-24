В 1999 году у России не было достаточной силы, чтобы помочь народам бывшей Югославии, спустя 23 года ситуация изменилась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, РФ встала на защиту Донбасса, чтобы потом не было больно и стыдно.

В 1999 году у России не было достаточной силы, чтобы помочь народам бывшей Югославии, спустя 23 года ситуация изменилась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, РФ встала на защиту Донбасса, чтобы потом не было больно и стыдно.Володин напомнил, что продолжавшиеся 78 дней бомбардировки НАТО унесли жизни около пяти тысяч человек, разрушены полторы тысячи населенных пунктов. Руководители США и НАТО не понесли наказания, отметил спикер."Более того, действующий Президент США Джо Байден был тогда сенатором и активно поддерживал бомбардировки, призывал к оккупации Югославии", – написал Володин в своем телеграм-канале.У России в 1999 году не было достаточных сил, чтобы защитить народы бывшей Югославии от агрессии НАТО, но спустя 23 года ситуация изменилась, констатировал политик. При президенте Владимире Путина РФ стала сильным и независимым государством с боеспособной армией, подчеркнул Володин."Мы не могли допустить геноцида наших граждан и соотечественников, проживающих в Донбассе. Россия встала на защиту русского мира. Чтобы потом не было больно и стыдно", – заключил спикер.