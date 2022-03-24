Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что приём показаний приборов учета горячей воды, отопления и электричества производится до 25 числа включительно. Для чего это нужно и ..

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что приём показаний приборов учета горячей воды, отопления и электричества производится до 25 числа включительно. Для чего это нужно и почему важно передать показания в определенные дни? Отвечаем на часто задаваемые вопросы клиентов:Если забыл передать показания, как будет произведен расчет?Если показания счетчиков не поступили своевременно, то начисление платы производится на основе среднемесячных показателей за предыдущие 6 месяцев. Через 3 месяца после оплаты по среднемесячному показателю начисления выставляются уже по нормативу потребления коммунальной услуги.Необходимость передачи показаний индивидуальных счетчиков закреплена «Правилами предоставления коммунальных услуг». Поставщик энергоресурсов или управляющая компания обязаны использовать показания приборов учета, чтобы рассчитать стоимость услуг.Есть ли санкции для клиентов, которые постоянно не передают показания, своевременно не поверяют, не заменяют свои приборы?Штрафы или ограничение подачи ресурса за отсутствие переданных показаний приборов учета не предусмотрены.Если индивидуальный прибор учета электроэнергии вышел из строя или истек срок его поверки, до замены прибора начисления будут производиться исходя из рассчитанного среднемесячного расхода за последние 6 месяцев. Согласно изменений Постановления Правительства РФ № 354 повышающий коэффициент начисляться не будет.Со счетчиками на горячую воду дела обстоят иначе. Если их нет, они вышли из строя и не заменяются, закончился срок поверки, то к стоимости коммунальной услуги, рассчитанной по нормативу, применяется повышающий коэффициент. Величина коэффициента составляет 1,5 или плюс 50% к стоимости услуги. Следовательно, платить придется за услугу гораздо больше.Почему ЭнергосбыТ Плюс рекомендует передавать показания приборов учета до 25 числа каждого месяца?В этот период также проходит снятие показаний общедомовых приборов учета. Чем меньше разница между датами передачи показаний по индивидуальному и общедомовому приборам учёта, тем более точно будет произведен расчет размера платы за потребленный коммунальный ресурс на общедомовые нужды по квартире или нежилому помещению в доме. Вовремя переданные показания приборов учета — это гарантия того, что оплата будет начислена за фактически потребленные ресурсы.4) Как я могу передать показания в «ЭнергосбыТ Плюс» ?Передать показания можно:В Личном кабинете на сайте: или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+»;С помощью QR-кода (периодически размещается на оборотной стороне квитанции);В онлайн-чате в мессенджерах и соцсетях ВКонтакте, Telegram, Viber и на сайте компании ;Через контакт-центр: 8 (4922) 77-94-32;В офисе обслуживания клиентов компании, адреса указаны на сайте в разделеСправкаАО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс». В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 13 филиалов на территории Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике, что означает обязанность гарантированного обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия.Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Ивановской области выполняются компанией ООО «Энергосбытовая компания Гарант», а на территории Республики Коми – АО «Коми энергосбытовая компания».Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.«ЭнергосбыТ Плюс» — тепло, свет и уют в миллионах домов!Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обеспечивает весь комплекс работ в рамках продаж энергоресурсов и коммунальных услуг в соответствии с агентскими договорами, заключенными с АО «Владимирские коммунальные системы» и Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс», начиная от приема документов для заключения договоров энергоснабжения до выполнения мероприятий по получению задолженности за поставленные энергоресурсы в отношении всех категорий потребителей.Сбытовая деятельность (тепловая энергия): 2 муниципальных образования (Владимир, Юрьев-Польский).Сбытовая деятельность (электрическая энергия): 10 муниципальных образований (Владимир, Гусь-Хрустальный, Камешково, Собинка, Петушки, Судогда, Киржач, Кольчугино, Суздаль, Ковров).