Отчет заслушан на заседании ЗС.

Врио губернатора Александр Авдеев 24 марта в администрации Владимирской области подводит итоги работы за 2021 год. Редакция «33Live.Ru» проводит текстовую трансляцию с мероприятия, в которой расскажет основные тезисы, прозвучавшие в Белом доме.11:00. По разным оценкам на мероприятии присутствует от 400 до 500 человек. Среди них руководители предприятий, организаций и учреждений региона. В зале полтора десятка камер СМИ, а также авторы популярных телеграм-каналов.11:10. На сцену актового зала вышел предедатель ЗакСобрания Владимир Киселев. Он объявил, что сегодня парламент заслушает отчет врио губернатора. Осталось соблюсти некоторые технические процедуры и Александр Авдеев приступит к подведению итогов.11:20. На экране появляется вступительное нарезка видео, на которой кадры с посещения главой региона городов и районов. Среди задач - "защитить и обеспечить благосостояние владимирцев" и "поднять медицину".11:30. Объем инвестиций в 2021 году - 103 млрд рублей. Рост собственных доходов - 27%. Хорошо сработали "Генериум", ЗиД и ряд других предприятий.11:35. Авдеев: управление регионом в 2021 году хромало.11:40. Губернатор: Важно и нужно использовать новые обстоятельства и обернуть в новые возможности. По зарплате регион на 12 месте в ЦФО, по ВРП - на 9-ом. Отсюда невысокие доходы бюджетников. Развитие экономики тормозят проблемы с инфраструктурой. Дефицит - 100 мегават электромощностей. Люди на высоких скоростях будут покидать область, если мы не обеспечим нормальные условия для работы предприятий и развития бизнеса. У нас подписаны инвестсоглашения на создание 4000 рабочих мест. Задача - увеличить инвестиции до 200 млрд рублей.11:45. Глава региона: Жилье. Мало вводится в эксплуатацию. Почти не строится арендное жилье. Есть договоренности с ДОМ.РФ, которые помогут решить ряд проблем в строительной отрасли. Разрабатывается проект по модернизации ж/д вокзала. Планируем превратить его в современный транспортно-пересадочный узел. Школы. В Коврове из-за нерадивого подрядчика стоимомть школы увеличилась с 730 млн до одного миллиарда. Все помнят зимние проблемы с электричеством и уборкой снега с дорог. Подходы нужно менять. Цена ошибок слишком высока. Региону нужен медицинский ВУЗ. За полгода мы резко сократили количество отсроченных рецептов. Проблему с льготными лекарствами мы решим. Спасибо медикам за их труд во время пандемии.11:50. Александр Авдеев: Если кто-то хотел услышать какие-то обещания по реализации крупных проектов, то было бы безответственно говорить о них, не имея каких-то конкретных решений. Буду честно трудиться на благо Ивановской области. Готов выслушать и помочь каждому.11:55. Губернатор закончил с подведением итогов.Получилось открыто, откровенно, местами самокритично. Глава региона настроил собравшихся на серьезную и ответственную работу по развитию владимирской земли.Более подробная информация по ключевым темам и проблемам, которые обсуждались во время отчёта главы региона появится на сайте в ближайшее время. Следите за нашими публикациями.