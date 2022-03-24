Врио губернатора Александр Авдеев 24 марта в администрации Владимирской области подводит итоги работы за 2021 год. Редакция «АиФ-Владимир» проводит текстовую трансляцию с мероприятия, в ..
Врио губернатора Александр Авдеев 24 марта в администрации Владимирской области подводит итоги работы за 2021 год. Редакция «33Live.Ru» проводит текстовую трансляцию с мероприятия, в которой расскажет основные тезисы, прозвучавшие в Белом доме.
11:00. По разным оценкам на мероприятии присутствует от 400 до 500 человек. Среди них руководители предприятий, организаций и учреждений региона. В зале полтора десятка камер СМИ, а также авторы популярных телеграм-каналов.
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Более подробная информация по ключевым темам и проблемам, которые обсуждались во время отчёта главы региона появится на сайте в ближайшее время. Следите за нашими публикациями.