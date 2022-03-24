Врио губернатора Александр Авдеев 24 марта в администрации Владимирской области подводит итоги работы за 2021 год. Редакция «АиФ-Владимир» проводит текстовую трансляцию с мероприятия, в ..

Врио губернатора Александр Авдеев 24 марта в администрации Владимирской области подводит итоги работы за 2021 год. Редакция «33Live.Ru» проводит текстовую трансляцию с мероприятия, в которой расскажет основные тезисы, прозвучавшие в Белом доме.11:00. По разным оценкам на мероприятии присутствует от 400 до 500 человек. Среди них руководители предприятий, организаций и учреждений региона. В зале полтора десятка камер СМИ, а также авторы популярных телеграм-каналов.11:10.11:20.11:30.11:40.11:50.12:00.12:10.12:20.12:30.Более подробная информация по ключевым темам и проблемам, которые обсуждались во время отчёта главы региона появится на сайте в ближайшее время. Следите за нашими публикациями.