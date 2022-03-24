Школьники могут не волноваться, а родители выдохнуть - Всероссийские проверочные работы перенесены...

Школьники могут не волноваться, а родители выдохнуть - Всероссийские проверочные работы перенесены с весны на осень, сообщает Рособрнадзор.ВПР - мероприятие, в котором принимает участие большое количество школьников и учителей. Решение о переносе приняли, чтобы предотвратить рост числа заболевших коронавирусной инфекции, особенно среди детей и подростков. Те школы, в которых Всероссийские проверочные работы уже состоялись, повторно писать их не будут. ВПР, проведение которых было запланировано в компьютерной форме, тоже будут перенесены на осень этого года.