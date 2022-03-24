Департамент социальной защиты населения напоминает, что Законом от 02.10.2007 № 120- ОЗ «О...

Департамент социальной защиты населения напоминает, что Законом от 02.10.2007 № 120- ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» предусмотрена финансовая помощь семьям в случае рождения второго и последующих детей, а также двойни и тройни. Об это сообщила пресс-служба Администрации Владимирской области.Выплата предоставляется независимо от доходов и имущественного положения семьи. Её размер в 2022 году составляет:на второго ребёнка − 5089 рублей,на третьего и каждого последующего − 10173 рубля,на двойню − 16948 рублей,на тройню − 123779 рублей.Это пособие выплачивается одному из родителей, постоянно проживающему совместно с рождённым ребёнком (детьми) во Владимирской области. При установлении права на выплату учитываются предыдущие дети, рождённые матерью ребёнка.В отдел социальной защиты населения по месту жительства семьи предоставляются следующие документы:− заявление о назначении единовременной денежной выплаты с указанием реквизитов лицевого счёта для перечисления в финансово-кредитную организацию;− паспорт гражданина РФ;− свидетельства о рождении детей;− документы, подтверждающие постоянное проживание на территории области заявителя совместно с ребёнком, при рождении которого возникло право на выплату.Департамент соцзащиты также обращает внимание, что право на выплату сохраняется в течение 6 месяцев со дня рождения ребёнка.Департамент социальной защиты населения приглашает жителей области, в чьих семьях родился второй, третий или последующий малыш, воспользоваться правом получения финансовой поддержки.Фото: https://pixabay.com/ru/