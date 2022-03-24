На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации.

На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации.Минобороны России каждый день открывает гумкоридоры для мирных граждан. Однако этим пользуются не только гражданские. Украинские националисты бегут из Мариуполя, переодеваясь в женскую одежду и маскируясь под мирных жителей. Таким образом они примыкают к колоннам беженцев. Свидетелями этого чудовищного гендерного смешения стали военнослужащие ДНР, которые обеспечивали безопасность гумкоридоров. Один из националистов был задержан в шубе, платье и в женских туфлях.Несмотря на множество препятствий, России и Украине удалосьдоговориться обменять пленных. По словам официального представителя МИД РоссииМарии Захаровой, удалось провести уже два обмена пленными.Тем временем постпред России в ООН всеми силами пытаетсядонести до западных коллег с затуманенными мыслями простую истину: РФ пошла натакие шаги, исчерпав все пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе.Спусковым крючком стало то, что Запад отказался "приструнить" Киев.Пока политики обсуждают происходящее на Украине,продолжаются гуманитарные акции по оказанию помощи обездоленным. Из Крыма вХерсон по железной дороге выдвинулись поезда с гумпомощью и стройматериаламидля мирных жителей этого южного региона Украины, соседнего с полуостровом.Вскоре там планируют возобновить пассажирское сообщение.За минувшие сутки состоялись переговоры канцлера ГерманииОлафа Шольца с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. После этогопрезидент России провел переговоры с израильским премьером. Обсудилипереговорный процесс между российскими и украинскими представителями.Тем временем в Словакию из НАТО доставляют зенитно-ракетныекомплексы Patriot. Глава британского минобороны Бен Уоллес в свою очередьзаявил, что по соседству, в Польше, Лондон разместит систему ПВО Sky Sabre.