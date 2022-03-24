В отсутствие хозяев хитрые питомцы любят как следует повеселиться.

В отсутствие хозяев хитрые питомцы любят как следует повеселиться.Именно с такой проблемой столкнулась одна из пользовательниц Сети. Женщина никак не могла понять, что происходит с ее кроватью после того, как она уходит из комнаты. Стоило хозяйке отлучиться, как аккуратно заправленная постель превращалась во что-то ужасное.Дама не растерялась и установила в комнате скрытую камеру – тогда-то все и стало ясно. Оказалось, что бардак устраивает собака, которая любит повеселиться на хозяйской постели – животное было поймано с поличным. В ролике, снятом скрытой камерой, хорошо видно, как питомец прыгает по кровати, весело играет, а затем и вовсе специально стаскивает покрывало лапами.Пользователи портала Reddit посмеялись над игривой собакой и нашли ее поведение забавным."Какой очаровательный пес!" – написали люди.Судя по комментариям, подобная проблема знакома многих хозяевам – пошалить в отсутсвие людей любят не только собаки, но и коты. Чтобы поднять себе и другим настроение один из пользователей предложил пересмотреть ролик в обратном порядке – тогда получится, будто бы пес заправляет постель после активных игр.Ранее "Дни.ру" рассказывали о другом очаровательном пушистом питомце, которого .