В Гусь-Хрустальном 32-летнего местного жителя обвиняют в совершении кражи и управлении автомобилем в состоянии опьянения. Установлено, что мужчину за рулем автомобиля «ВАЗ» остановили

В Гусь-Хрустальном 32-летнего местного жителя обвиняют в совершении кражи и управлении автомобилем в состоянии опьянения. Установлено, что мужчину за рулем автомобиля «ВАЗ» остановили сотрудники полиции в ноябре 2021 года. Результаты проведенного освидетельствования показали наличие алкоголя в крови водителя. Также полицейские установили, что ранее автолюбитель привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения и по решению суда