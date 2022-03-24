В Коврове завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчине...

В Коврове завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении трех краж. Материальный ущерб от противоправных действий фигуранта составил более 120 000 рублей.Как сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области, в ноябре прошлого года мужчина, находясь на парковке у одного из городских супермаркетов, совершил кражу из легкового автомобиля, принадлежащего местной жительнице. Заметив, что владелица не поставила авто на сигнализацию, мужчина похитил из салона рюкзак, в котором находился кошелек с деньгами, мобильный телефон и ноутбук. Потерпевшая оценила причиненный ущерб в сумму, превышающую 100 000 рублей.Аналогичное преступление фигурант совершил в декабре. Из автомобиля, припаркованного во дворе дома на улице Строителей районного центра, мужчина похитил автомагнитолу, портативную колонку, прикуриватель и автомобильное зарядное устройство на сумму 3 300 рублей.Кроме того, ковровчанин незаконно воспользовался банковской картой своего знакомого и, используя функцию бесконтактной оплаты, расплатился ею 35 раз за покупки в супермаркетах, потратив 13 000 рублей.Местный житель был установлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Ковровского района. Часть похищенного имущества полицейские изъяли.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/