В Муромский городской суд поступило исковое заявление от местного жителя к ООО «Союз» о возмещении...

В Муромский городской суд поступило исковое заявление от местного жителя к ООО «Союз» о возмещении материального ущерба.Как сообщил Муромский городской суд, 1 февраля 2022 г. супруга истца на принадлежащем ему автомобиле приехала к жилому дому. Спустя некоторое время на автомобиле сработала сигнализация, после чего супруга обнаружила, что на автомобиль упала глыба льда, разбив заднее стекло, спойлер с повторителем стоп-сигнала, облицовку крыши багажника. Супруга истца сообщила о случившемся в полицию; участковым уполномоченным ОУУП и ПНД МО МВД России «Муромский» по данному факту была проведена проверка. Управление многоквартирным домом, с крыши которого упала глыба льда, повредившая автомобиль, осуществляет ООО «Союз», несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества дома, в том числе за своевременный сброс наледи и снега с крыш и навесов, чтобы исключить причинение вреда чужому имуществу.В связи с этим полагает, стоимость восстановительного ремонта автомобиля в сумме около 90000 рублей подлежит взысканию с управляющей организации.По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству на 5 апреля 2022 г..Фото: https://pixabay.com/ru/