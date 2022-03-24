Кадры из парковой зоны Радужного. С потеплением на прогулку вышли красавицы-белочки. Одна из них...

Кадры из парковой зоны Радужного.С потеплением на прогулку вышли красавицы-белочки. Одна из них была очень голодной, поэтому её застали за поиском и грызением орехов. Другая просто наблюдала за подружкой.