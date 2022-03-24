Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

18 марта в муромское отделение полиции поступило сообщение от заместителя директора магазина – украли небольшой портативный компьютер. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.После того, как полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, они установили личность вора. Ей оказалась 28-летняя муромчанка. После этого подозреваемую задержали. В краже терминала она призналась. Правда, компьютер она уже продала, а вырученные средства потратила.