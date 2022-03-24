В Муроме 28-летнюю местную жительницу подозревают в краже терминала сбора данных из магазина. В пятницу, 18 марта, в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение от заместителя

В Муроме 28-летнюю местную жительницу подозревают в краже терминала сбора данных из магазина. В пятницу, 18 марта, в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение от заместителя директора одного из сетевых супермаркетов о том, что при приеме товара был похищен терминал сбора данных. Сумма ущерба превысила 18 тысяч рублей. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники