В Коврове 38-летнего местного жителя обвиняют в совершении трех краж на сумму более 120 тысяч рублей. Следствием установлено, что в ноябре прошлого года мужчина обокрал автомобиль женщины на

В Коврове 38-летнего местного жителя обвиняют в совершении трех краж на сумму более 120 тысяч рублей. Следствием установлено, что в ноябре прошлого года мужчина обокрал автомобиль женщины на парковке у супермаркета. Он заметил, что владелица не поставила авто на сигнализацию и похитил из салона рюкзак. В нем лежал кошелек с деньгами, мобильный телефон и ноутбук.