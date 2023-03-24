На них регулярно жалуются жители, а также возникают претензии у прокуратуры и Жилинспекции.
Александр Авдеев перечислил ТОП-5 худших «управляшек» Владимира. На них регулярно жалуются жители, а также возникают претензии у прокуратуры и Жилинспекции.
В список попали:
«ДомЖилСервис»;
«Муниципальное предприятие ЖКХ»;
АНО «Содействие и развитие»;
«ЖРЭП №8»;
«Владимирская управляющая компания».
По словам губернатора, верх наглости - фиктивные отчёты об устранении нарушений.
«Частные компании — понятно, но тот факт, что муниципальная попала в этот реестр... Да, на госучреждения часто сваливают самый тяжёлый жилой фонд, но это не значит, что они не должны его содержать. Надо принимать организационные, финансовые усилия, но не мелькать в сводках жалоб», - резюмировал глава региона.