На них регулярно жалуются жители, а также возникают претензии у прокуратуры и Жилинспекции.

Александр Авдеев перечислил ТОП-5 худших «управляшек» Владимира. На них регулярно жалуются жители, а также возникают претензии у прокуратуры и Жилинспекции.В список попали:«ДомЖилСервис»;«Муниципальное предприятие ЖКХ»;АНО «Содействие и развитие»;«ЖРЭП №8»;«Владимирская управляющая компания».По словам губернатора, верх наглости - фиктивные отчёты об устранении нарушений.«Частные компании — понятно, но тот факт, что муниципальная попала в этот реестр... Да, на госучреждения часто сваливают самый тяжёлый жилой фонд, но это не значит, что они не должны его содержать. Надо принимать организационные, финансовые усилия, но не мелькать в сводках жалоб», - резюмировал глава региона.