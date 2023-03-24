В последнее время музей-заповедник «Александровская слобода» значительно расширил свое выставочное пространство до формата общероссийского. Но коллеги из области всегда в приоритете.

В последнее время музей-заповедник «Александровская слобода» значительно расширил свое выставочное пространство до формата общероссийского. Но коллеги из области всегда в приоритете.Сегодня «Слобода... » презентует свой выставочный проект «Ретро-взгляд: в моде вышивка» в Гороховецком музее, чтобы привлечь внимание к древнейшему виду женского рукоделия, которое бытовало и на Владимирской земле. Экспонаты позволяют увидеть в ретроспективе формирование неповторимого стиля - александровской двусторонней глади. Представлено более ста образцов вышивки. Вещи XIX в., декорированные узорами-символами полотенца и рубахи, становились мощным оберегом русского человека. А многообразие техник и материалов при создании панно, каминных экранов, бальных сумочек и туфель, салфеток, одежды, свидетельствует об особой популярности вышивки в любом доме.В первой половине XX века мода на нее не прошла: практически в каждой семье были вышитые скатерти, салфетки, носовые и шейные платки, косынки, женские блузки, мужские сорочки и др. Спрос был настолько велик, что в Александрове в 1931 году была организована артель, положившая начало фабрике «Квалифицированный труд». Ко второй половине века она стала новым центром художественной вышивки в области.К 1956 году производство значительно расширили, приобрели современное оборудование, начали осваивать разные техники, а потом перешли исключительно на цветную двустороннюю гладь, получившую известность как «александровская». В 1967 году строчевышивальная фабрика «Квалифицированный труд» приняла участие в международной выставке, после чего начался экспорт изделий в Англию, Францию, Нидерланды, Японию, а в последующие десятилетия еще в 11 стран.Особый раздел выставки – воссозданный интерьер творческой лаборатории художников, где рождались эскизы модных советских трендов. Самыми востребованными и были работы художников Е.А. Богатюковой, А.И. Садовой, Н.А. Виноградовой. В их орнаментах доминировали рябина, смородина, цветы и непременно тонкий вьющийся стебель. Именно эти элементы стали отличительными признаками александровской глади. Сарафаны, костюмы, блузки, фартуки, панно, полотенца, скатерти, выпущенные предприятием, долгое время пользовались огромным спросом и выпускались большими партиями.Сегодня историю уникального александровского бренда можно узнать только в музее. О важности этой музейной коллаборации сказала зав. экспозиционно-выставочным отдела музея-заповедника «Александровская слобода» А.В. Листопад: «Эта выставка - дань уважения всем, кто создал и сохранил это культурное наследие под названием «александровская гладь». Все самое ценное, что было создано на фабрике, стараниями сотрудников «Слободы... » трансформировано в целостную тематическую коллекцию. К счастью, мы имеем возможность широко ее представлять, сохраняя для потомков и побуждая к возрождению уникальный техники в искусстве вышивки». В год 510-летия царского кремля и города Александрова это особенно актуально