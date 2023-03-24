Гендиректора владимирской компании осудили на 7 лет за мошенничество с квартирами. Гендиректора...

Гендиректора владимирской компании осудили на 7 лет за мошенничество с квартирами.Гендиректора ООО «Витро» Дмитрия Чернова признали виновным в совершении четырёх эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размерах и одном эпизоде покушения на мошенничество в особо крупном размере.Суд установил, что мужчина, занимая указанную должность, заключил договор от имени возглавляемой им организации на приобретение трёх квартир путём участия в долевом строительстве многоквартирного дома в городе Владимире. Речь идет о мошенничестве с квартирами по адресу улица Верхняя Дуброва, 40.Не произведя платежи, не выполнив свои обязательства по указанному договору и не обладая полномочиями по распоряжению квартирами, обвиняемый неоднократно заключил договоры уступки права требования с тремя потерпевшими, тем самым похитив их денежные средства на общую сумму более 4,6 миллиона рублей, уточняют в прокуратуре Владимирской области.Задержали мужчину в тот момент, когда он получил 1,4 миллиона рублей от четвертой покупательницы. Вину мужчина не признал. До суда его не заключали под стражу. На оглашение приговора не явился.Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, а также вынес постановление о розыске осужденного и заключении под стражу.Приговор в законную силу еще не вступил.Фото www.pxfuel.com