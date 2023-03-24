Гендиректора владимирской компании осудили на 7 лет за мошенничество с квартирами.
Гендиректора...
Гендиректора владимирской компании осудили на 7 лет за мошенничество с квартирами.
Гендиректора ООО «Витро» Дмитрия Чернова признали виновным в совершении четырёх эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размерах и одном эпизоде покушения на мошенничество в особо крупном размере.
Суд установил, что мужчина, занимая указанную должность, заключил договор от имени возглавляемой им организации на приобретение трёх квартир путём участия в долевом строительстве многоквартирного дома в городе Владимире. Речь идет о мошенничестве с квартирами по адресу улица Верхняя Дуброва, 40.
Не произведя платежи, не выполнив свои обязательства по указанному договору и не обладая полномочиями по распоряжению квартирами, обвиняемый неоднократно заключил договоры уступки права требования с тремя потерпевшими, тем самым похитив их денежные средства на общую сумму более 4,6 миллиона рублей, уточняют в прокуратуре Владимирской области.
Задержали мужчину в тот момент, когда он получил 1,4 миллиона рублей от четвертой покупательницы. Вину мужчина не признал. До суда его не заключали под стражу. На оглашение приговора не явился.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, а также вынес постановление о розыске осужденного и заключении под стражу.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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