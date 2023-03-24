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<a href="https://33live.ru/novosti/24-03-2023-novym-zamrukovoditelya-su-sk-vladimirskoj-oblasti-stal-polkovnik-yusticii-chudakov-sergej.html" target="_blank">Новым замруководителя СУ СК Владимирской области стал полковник юстиции Чудаков Сергей</a> - Смена кадров в Следственном управлении СледКома. Об этом сообщают в телеграме ведомства. Сегодня стало известно, что новым заместителем руководителя органа назначен полковник юстиции