О, это первое свидание – надежды тоненькая нить...

О, это первое свидание – надежды тоненькая нить...Сеть знакомств "Тиндер" далеко не всегда помогает обрести счастье в личной жизни. И дело не только в негативном опыте поиска второй половинки. Злоумышленники проворачивают хитрые схемы, пользуясь доверием очарованных мужчин. Об одной из них информирует .По информации издания, девицы знакомились с ухажерами через "Тиндер" и договаривались о свиданиях в определенных ресторанах. Там представительницы прекрасного пола заказывали еду по заведомо повышенной стоимости и исчезали из поля зрения своих кавалеров. Разочарованным мужчинам, которых кинули, приходилось оплачивать счет, причем деньги шли в пользу мошенников.Тех, кому поступали эти финансовые средства, удалось вычислить. Правоохранители схватили целую банду. "Полиция задержала семь девушек и пятерых молодых людей", — сообщает источник. Им предстоит ответить за последствия неблаговидного массового обмана в "Тиндере".Напомним, ловушки мошенников становятся все изощреннее. Даже не посещая соцсети, включая "Тиндер", можно стать жертвой злоумышленников, если потерять бдительность. Как сообщает сайт , аферисты обманывают людей, развешивая на улице концертные афиши с "подставным" QR-кодом для оплаты. Тем, кто производит оплату по ссылке из такого кода, приходит поддельный фальшивый билет.