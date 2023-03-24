Правительство упростило порядок размещения летних кафе.

Правительство упростило порядок размещения летних кафе. Владельцы ресторанов или кафе смогут обустроить площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур. Единственное условие, чтобы земля под временными посадочными местами находилась в государственной или муниципальной собственности и не была предоставлена под другие цели.«Летние кафе, особенно в тёплую погоду, пользуются в нашем регионе большим спросом. Поэтому, чем меньше проблем с их оборудованием, тем лучше людям», - прокомментировал решение депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.