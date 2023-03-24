Областная прокуратура помогла семье из поселка Уршельский Гусь-Хрустального района получить квартиру. В ведомстве выяснили, что многоквартирный жилой дом №20 на Театральной улице в декабре

Областная прокуратура помогла семье из поселка Уршельский Гусь-Хрустального района получить квартиру. В ведомстве выяснили, что многоквартирный жилой дом №20 на Театральной улице в декабре 2020 года признали аварийным и подлежащим сносу. Всех жильцов расселили кроме одной семьи. Администрация поселения предложила место в маневренномфонде, но хозяйка квартиры – инвалид, и такое жилье ей не подошло. И.