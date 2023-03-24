С бывшего руководителя Облстройзаказчика Андрея Бояринова взыскали три с половиной миллиона...

С бывшего руководителя "Облстройзаказчика" Андрея Бояринова взыскали три с половиной миллиона рублей.Это ущерб причиненный им бюджетному учреждению. В 2018 году Бояринов, в рамках исполнения госконтракта по строительству здания Арбузовского психоневрологического интерната, зная, что поставка и монтаж оборудования выполнены не в полном объеме, подписал акт приема без проверки. Впоследствии контракт был расторгнут из-за отказа подрядчика от принятых на себя обязательств.Напомним, что в том же году Бояринов получил от другого подрядчика взятку в 4 миллиона рублей - за приемку новой школы в Собинке. Летом 2021-го года бывшего руководителя "Областройзаказчика" приговорили к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 12 миллионов рублей.