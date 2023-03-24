С жителя Владимирской области взыскали ущерб более миллиона рублей, причиненный детским садам...

С жителя Владимирской области взыскали ущерб более миллиона рублей, причиненный детским садам Гусь-Хрустального района.55-летний житель Гусь-Хрустального района возместил причиненный ущерб ради возможности выгодно продать недвижимость, сообщило УФССП по Владимирской области.Мужчина занимает должность исполнительного директора фирмы и решил заработать на хищении чужого имущества путём мошенничества.Суд сообщил, что житель Гусь-Хрустального, выполняя работы по спиливанию деревьев и расчистке от кустарников на территории двух местных детских садов, внес недостоверные сведения в смету. Для похищения денег он завысил фактический объем выполненных работ, нанеся материальный ущерб образовательным учреждениям на общую сумму около 1 700 000 рублей.Соответствующие документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Гусь-Хрустального района.Добровольно должник исполнять свои финансовые обязательства не стал. Установив, что мужчине на праве собственности принадлежат два коттеджа площадью 139 и 231 кв.м., квартира, расположенная во Владимире, а также дорогостоящая иномарка, судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с данным имуществом.После этого мужчина решил выплатить сумму материального ущерба, поскольку хотел продать коттеджи.В итоге, на счет судебных приставов поступили денежные средства, необходимые для погашения задолженности в пользу детских садов Гусь-Хрустального района.Фото pxfuel.com