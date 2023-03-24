Чудаков Сергей Юрьевич назначен новым заместителем руководителя СУ СК РФ по Владимирской...

Чудаков Сергей Юрьевич назначен новым заместителем руководителя СУ СК РФ по Владимирской области.Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области назначен полковник юстиции Чудаков Сергей Юрьевич.Соответствующий документ подписан 23 марта 2023 года.Фото телеграм-канал СУ СК России по Владимирской области