За 2022 год количество его подключений увеличилось на 30 %.

Почти 11 тысяч семей в Ивановской и Владимирской областях стали пользователями сервиса «Ростелеком Книги». За 2022 год количество его подключений увеличилось на 30 %. Пик популярности ресурса пришелся на летний период: только за июнь-август было зарегистрировано более 3 000 новых клиентов.«Ростелеком Книги» — совместный проект цифрового провайдера и «ЛитРес». Это онлайн-библиотека, где представлено более 245 000 электронных и 54 000 аудиокниг разных жанров. Пользователи сервиса могут выбрать пакет услуг и тарифов в зависимости от своих предпочтений. Любители популярной литературы и классики, как правило, оформляют «Базовую» подписку. Активным людям, которые занимаются спортом или часто находятся за рулем, подойдет пакет «Аудио». В подписку «Премиум» входят, в числе прочего, бизнес-литература и книги по саморазвитию. А тем, кто чтению и прослушиванию аудиокниг посвящает всё свободное время, подойдет пакет «Всё включено».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Сервис "Ростелеком Книги” создан для всей семьи. В нем есть произведения из школьной программы, новинки современной литературы, научно-популярные издания и многое другое. С нашим решением не нужно тратить время, чтобы взять несколько книг в библиотеке или искать их и скачивать с разных сайтов в электронном виде. Собираясь на отдых, не придется брать с собой всю домашнюю библиотеку: достаточно просто купить подписку по цене одной бумажной книги. Удобно, что к одному аккаунту можно подключить до пяти устройств и читать любимые произведения всей семьей».Надежда Тихомирова, подписчик сервиса «Ростелеком Книги» из Иванова:«С детства очень люблю читать. Сейчас, конечно, такой ритм жизни, что неспешное чтение бумажных книг стало роскошью. Хорошо, что на помощь приходят новые технологии. Недавно я подключила сервис "Ростелеком Книги”, теперь могу хоть дома, хоть в общественном транспорте погрузиться в интересное произведение. В мобильном приложении легко настроить под себя фон, размер шрифта, яркость экрана. Также можно делать заметки и закладки во время чтения. То есть, не нужно тратить деньги на специальную электронную книгу».Сервис «Ростелеком Книги» можно подключить в личном кабинете на сайте провайдера, перейдя на страницу услуги «Домашний интернет» и следуя подсказкам системы, а также скачав мобильное приложение ”Читай!” от "ЛитРес”. При оформлении любой подписки с ежемесячной оплатой, новый пользователь сервиса может пользоваться ею 14 дней бесплатно.Реклама.