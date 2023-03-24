Смотрите Вести в 14.30: Священник насильно поместил жену в психбольницу Метеориты у подъезда. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Священник насильно поместил жену в психбольницуМетеориты у подъезда.- Дом в Коврове рушится на глазах, а кирпичи падают на жильцов. Смогут ли люди добиться капитального ремонта?Священный спор.- Дело о священнике, который насильно поместил жену в психбольницу. Что решил суздальский суд и с кем останутся дети?Воробьиная перепись.-Владимирцев просят принять участие в воробьиной переписи. Их популяция стремительно сокращается. С чем это связано?