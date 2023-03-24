Смотрите Вести в 21.05: Сотни собак и кошек пострадали от потопа в приюте.
Вязниковская...
Смотрите "Вести" в 21.05: Сотни собак и кошек пострадали от потопа в приюте.
Вязниковская Венеция.
- Вязниковский район в ожидании большой воды. Сегодня начали разбирать понтонный мост через Клязьму - жители Заречья вновь стали островитянами.
Хвосты в беде.
- Около четырехсот кошек и собак в Гусь-Хрустальном приюте пострадали от потопа. Почему не помогает мэрия?
Дело Манько.
- Дело о священнике, который насильно поместил жену в психбольницу. Что решил суздальский суд и с кем останутся дети?