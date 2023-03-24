Дженнифер Лопес всегда может подчеркнуть теплую внешность.

Дженнифер Лопес всегда может подчеркнуть "теплую" внешность.Косметика – это одна из главных орудий прекрасного пола. С помощью макияжа можно создать уникальный образ и даже спасти лицо (в прямом и переносном смысле). Не случайно всемирно признанные красавицы Голливуда не жалеют денег на косметическое преображение.К примеру, актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес даже в 53 года удается сохранить образ, который был характерен для нее в годы пика карьеры. Звезда обладает уникальной "теплой" внешностью, то есть ее кожа отдает теплыми оттенками, поэтому артистка использует яркий макияж.Как отметила стилист Мария Трофимова в интервью , Дженнифер Лопес особенно важно подобрать цветовую гамму, подходящую ее природному колориту. По словам эксперта, блеклый макияж лишь испортит образ звезды.Легенда американского кино 90-х Шарил Терон в 47 лет с помощью косметики спасает образ с благородными чертами лица. В ее случае макияж Дженнифер Лопес совершенно не подходит, наоборот, любое излишество будет выглядеть неряшливо, уверена стилист.Британская актриса Кира Найтли обладает утонченными чертами лица, которые умело подчеркивает с помощью минималистического макияжа. 37-летняя звезда, по мнению эксперта, должна отдавать предпочтение четким и аккуратным образам, а вот "глаза панды" способны испортить ее внешность.