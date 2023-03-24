Инициативу обсудили местные депутаты горсовета.

В Коврове установят памятник медикам и участникам СВО. Об этом стало известно во время заседания профильного комитета местного горсовета.Планируется, что монумент, посвящённый медработникам, появится рядом с городским ЗАГСом. Общественное пространство на промежутке от улицы Октябрьской до улицы Свердлова власти намерены благоустроить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».Народные избранники также обсудили вопрос увековечивания памяти военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях на Украине. Разработано несколько проектов памятника. Он может появиться в сквере напротив историко-мемориального музея.