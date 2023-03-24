В Коврове заведующая детского сада устраивала на работу фиктивных работников. Пресс-служба...

В Коврове заведующая детского сада устраивала на работу фиктивных работников.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что женщина приказывала подчиненному изготавливать фиктивные приказы о приеме на работу неизвестных людей, табели учёта использования времени, а также приказы о премировании и о ежегодном оплачиваемом отпуске.Фактически же в учреждении эти мифические работники не появлялись. Впоследствии заведующая детского сада лично выносила приказы об их увольнении.В табели и документы вносилась заведомо ложная информация. Это и послужило основанием для начисления на зарплатный расчетный счет бюджетных денежных средств.В дальнейшем женщина распоряжалась ими по собственному усмотрению, но как отмечается пресс-службой прокуратуры - «на нужды детского сада».Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.Фото: pxfuel.com