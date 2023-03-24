Уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд.

В Коврове заведующую детским садом обвиняют в служебном подлоге. Об этом рассказали в облпрокуратуре.Женщина поручала подчинённому изготавливать фиктивные приказы о приёме людей на работу, табели учёта рабочего времени, а также документы о выплате премий «мёртвым душам». В дальнейшем липовые сотрудники благополучно увольнялись лёгким росчерком пера заведующей. Интересно, что деньги она не присваивала, а тратила на нужды детского сада. Видимо, бюджетная политика такова, что руководителям учреждений некуда деваться и они вынуждены прибегать к сомнительным схемам.Уголовное дело рассмотрит городской суд.