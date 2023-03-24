В Муроме суд решил лишить пятерых водителей прав из-за их наркотической зависимости.
Пресс-служба...
В Муроме суд решил лишить пятерых водителей прав из-за их наркотической зависимости.
Пресс-служба Муромского городского суда сообщила, что суд лишил права управления транспортными средствами водителей, состоящих на учете в наркодиспансере.
В рамках рассмотрения нескольких административных дел установлено, что мужчины, находящиеся на наблюдении в Муромском наркологическом диспансере, являются владельцами водительских удостоверений.
Поскольку у указанных лиц заболевания, при которых запрещается допуск к управлению транспортными средствами, судом приняты решения о прекращении действия прав пяти водителей.
Решения суда в законную силу не вступили, сообщила пресс-служба.
Фото: pxfuel.com