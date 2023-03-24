Владимирцев приглашают принять участие в переписи исчезающих воробьев. Ученые бьют тревогу. В...

Владимирцев приглашают принять участие в переписи исчезающих воробьев.Ученые бьют тревогу. В России сокращается популяция воробьев. Владимирцев просят посчитать, сколько их осталось, и принять участие во всероссийской переписи пернатых - "Воробьи на кустах".Она приурочена ко Дню воробья, который отмечается ежегодно в конце марта. Всего в России 7 видов этого семейства. Снижение численности наблюдается уже несколько лет. Особенно - среди домОвых. Причины: повсеместное асфальтирование территорий, выкрашивание газонов до созревания семян, внедрение закрытых мусорных баков, обработка насаждений от насекомых и прочее. Одно время в ряде стран воробьев истребляли целенаправленно. В 1957 году в Китае это делали во имя спасения урожая. Тогда за три дня там уничтожили миллион птиц, а уже через два год посевы стали активно поедать гусеницы и саранча. В общем, в природе важен баланс. За участие в воробьиной переписи обещают награды.(eurobirdwath.ru)